Delnice s pozabljenih računov s septembrom na poseben račun za prenos na Kad

Ljubljana, 31. avgusta - Delnice iz lastninjenja, ki so skoraj tri leta po ukinitvi registrskih računov ostale na KDD in se bodo z 2022 prenesle na Kad, bo KDD z novim mesecem prenesla na skupni namenski račun. Lastniki, ki delnic niso prenesli na svoje trgovalne račune, bodo to še lahko zahtevali do konca 2021, a bodo do takrat izgubili pravico do donosov iz delnic.