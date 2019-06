DZ uzakonja prehodno obdobje za pozabljene registrske račune

Ljubljana, 18. junija - Na KDD je dve leti in pol po ukinitvi registrskih računov še vedno približno 80.000 teh računov, na katerih so ostale delnice iz lastninjenja. To premoženje bo po noveli zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih, ki jo je danes potrdil DZ, do konca leta 2021 ostalo na KDD, nato pa se bo preneslo na Kad.