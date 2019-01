Obeta se prehodno obdobje za pozabljene registrske račune

pišeta Barbara Dovč in Beti Gačnik

Ljubljana, 28. januarja - Čeprav so že dve leti uradno ukinjeni, pa je pri KDD še vedno približno 80.000 registrskih računov, na katerih so ostale delnice iz privatizacije. Zdaj so na finančnem ministrstvu pripravili predlog, po katerem bi to pozabljeno premoženje dve leti še ostalo na KDD, nato pa preneslo na Kad. Prenos na sodišče tako ni več predviden.