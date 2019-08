Dnevnik o turistifikaciji Posočja (28. 8.)

Ljubljana, 27. avgusta - Tanja Lesničar - Pučko v komentarju Zavijanje siren v oazi tišine piše, da se je podatek o Posočju kot prekrasni "mirni" alpski dolini razširil do te mere, da je to postalo vse kaj drugega kot mirno. Dodaja, da je postalo prizorišče množic, ki se drenjajo v plovilih, po cestah in stezicah.