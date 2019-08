Delo o napovedanem srečanju slovenskega in hrvaškega zunanjega ministra (28. 8.)

Ljubljana, 27. avgusta - Suzana Kos v komentarju Še en izgubljen dan piše, da je novi slovenski veleposlanik v Zagrebu Vojislav Šuc po dveh mesecih in pol le dobil agrema. Dodaja, da je to mogoče razumeti tudi kot gesto dobre volje pred četrtkovim neformalnim zasedanjem zunanjih ministrov članic EU, kjer se bosta neuradno srečala tudi slovenski in hrvaški minister.