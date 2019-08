Finance o slovenskem šolskem sistemu (28. 8.)

Ljubljana, 27. avgusta - Simona Toplak v komentarju Excel v prvo šolsko uro piše o slovenskem šolskem sistemu. Dodaja, da pri nas sistemsko in politično vprašanje ni, kaj širokega in uporabnega naučimo otroke za življenje, ampak financiranje zasebnih šol, kar je žalostno. Zahvaljuje se učiteljem, ne sistemu, da so slovenski otroci tako dobri na mednarodnih tekmovanjih.