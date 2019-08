Zahtevana raven znanja na računalniški olimpijadi zelo visoka

pripravila Andreja Seršen Dobaj

Maribor, 27. avgusta - Mladi računalniški programerji, ki so se zbrali v Mariboru na Evropski juniorski računalniški olimpijadi, so morali v dveh dneh rešiti po tri različne probleme s področja programiranja. Zahtevana raven znanja je bila po ocenah večine zelo visoka, zato so ob zaključku drugega tekmovalnega dne veseli, da si zdaj lahko spočijejo možgane.