V Mariboru Evropska juniorska računalniška olimpijada

Maribor, 24. avgusta - V Mariboru bo danes slovesno odprtje 3. Evropske juniorske računalniške olimpijade, na kateri se bo 90 osnovnošolcev iz 24 evropskih držav pomerilo v znanju in spretnostih računalniškega programiranja. Dogodek je po navedbah organizatorjev priložnost za promocijo računalništva in informatike v zgodnjem izobraževanju kot tudi Maribora in Slovenije.