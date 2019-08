Slovenska dijaka na mednarodni računalniški olimpijadi osvojila bronasto odličje

Ljubljana, 12. avgusta - Dijaka Benjamin Bajd in Jakob Schrader, ki se programiranja učita v Zavodu za računalniško izobraževanje Ljubljana, sta na 31. mednarodni računalniški olimpijadi, ki je med 4. in 11. avgustom potekala v Bakuju v Azerbajdžanu, osvojila bronasto odličje, so danes sporočili iz Zveze za tehnično kulturo Slovenije.