Mesna industrija opozarja na visoke odkupne cene svinjine

Ljubljana, 8. aprila - Gospodarsko interesno združenje Mesne industrije Slovenije opozarja na visok dvig odkupnih cen svinjine. V zadnjih štirih tednih so se borzne cene prašičjega mesa dvignile za 30 odstotkov, posamezni deli mesa tudi do 60 odstotkov, so navedli in dodali, da ekstremni dvigi cen ogrožajo oskrbo slovenskega trga. Večino tovrstnega mesa namreč uvozimo.