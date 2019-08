V Svetu Evrope od Slovaške terjajo odločnejše ukrepanje proti korupciji med politiki in policisti

Strasbourg, 22. avgusta - Slovaška mora odločneje ukrepati za preprečitev korupcije v vrstah ministrov in drugih visokih vladnih predstavnikov ter policije, so danes ocenili v Skupini držav za boj proti korupciji pri Svetu Evrope (Greco). Bratislavo so pozvali h krepitvi zakonodaje in politik na tem področju.