V Svetu Evrope kritični glede boja proti korupciji na Madžarskem

Strasbourg, 1. avgusta - Madžarska ne izvaja zadostnih ukrepov v boju proti korupciji v svojem parlamentu in pravosodju, je danes opozorila Skupina držav za boj proti korupciji pri Svetu Evrope (Greco). Madžarska je uresničila le pet od skupno 18 priporočil, ki so ji jih izdali pred štirimi leti, so sporočili iz Strasbourga.