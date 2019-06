Prisegla prva slovaška predsednica

Bratislava, 15. junija - Na Slovaškem je danes uradno prevzela položaj novoizvoljena predsednica države Zuzana Čaputova, s čimer je država dobila prvo predsednico. "Nisem prišla sem, da bi vladala. Prišla sem zato, da služim državljanom in Slovaški," je 45-letna odvetnica in borka za državljanske pravice in zaščito okolja povedala ob zaprisegi v parlamentu v Bratislavi.