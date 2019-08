Vlada o menjavi na vrhu okoljskega inšpektorata na eni od prihodnjih rednih sej

Ljubljana, 14. avgusta - Minister za okolje in prostor Simon Zajc bo zamenjavo glavne inšpektorice inšpektorata za okolje in prostor Dragice Hržica predlagal na eni izmed prihodnjih rednih sej vlade, torej predvidoma konec avgusta ali v začetku septembra, so za STA pojasnili na ministrstvu. Na njeno mesto bo predlagal Dragana Matića, sicer predsednika sveta SMC.