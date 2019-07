Analiza na deponiji Termita v Moravčah potrdila onesnaženje

Ljubljana, 11. julija - Analiza tal in vode na deponiji Drtija podjetja Termit v Moravški dolini je pokazala nastanek okoljske škode, je danes v izjavi za medije povedal minister za okolje in prostor Simon Zajc. Moravški župan Milan Balažic zahteva temeljito sanacijo in odvzem okoljevarstvenega dovoljenja podjetju.