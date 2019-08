Podpisana pogodba za nakup nepremičnin ob Prešernovi rojstni hiši v Vrbi

Vrba, 19. avgusta - Predstavniki ministrstva za kulturo, Občine Žirovnice in sklada kmetijskih zemljišč so danes v Vrbi podpisali pogodbo za nakup nepremičnin ob Prešernovi rojstni hiši. S tem uresničujejo dolgoletna prizadevanja za zagotovitev nemotenega dostopa do spomenikov državnega pomena v Vrbi ter za nadgradnjo muzejske dejavnosti in kulturnega turizma.