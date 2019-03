Občina in država bosta kupili nepremičnine ob Prešernovi hiši v Vrbi

Vrba, 27. marca - Predstavniki ministrstva za kulturo in Občine Žirovnice so se na torkovem sestanku v Ljubljani dogovorili, da bosta država in občina odkupili nepremičnine v neposredni bližini rojstne hiše Franceta Prešerna v Vrbi. Z odkupom Ribčeve domačije bodo rešili tudi spore z obstoječim lastnikom glede dostopa do Markove cerkve.