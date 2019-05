Kranj in Vrba na Prešernovi dediščini gradita skupen turistični produkt

Vrba/Kranj, 19. maja - Občini Kranj in Žirovnica začenjata sodelovanje na področju kulturnega turizma, katerega rdeča nit je pesnik France Prešeren. Občini ter njuna zavoda za turizem in kulturo bodo tako pripravili poseben butični turistični produkt, ki bo popeljal turiste po krajih, kjer je pesnik naredil prve korake in kjer je zaključil svojo pot.