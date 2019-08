Mineva 50 let od Woodstocka - vikenda svobode, ljubezni in upanja

New York, 15. avgusta - Na današnji dan mineva 50 let od začetka znamenitega festivala Woodstock, ki je slavil mir, svobodo in ljubezen ob rock glasbi. Po oceni se je na njem zbralo med 400.000 in pol milijona mladine, da bi prisluhnilo bodočim legendam. Danes velja za simbol upanja v viharnih 60. letih, za mnoge pa najpomembnejši kulturni dogodek takratne generacije.