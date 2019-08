Tatu zadišali parfumi iz murskosoboške trgovine

Murska Sobota, 14. avgusta - Neznani moški je v torek okoli 17. ure iz trgovine v Murski Soboti ukradel parfume in zbežal z osebnim avtomobilom. Policisti so ga ustavili na izvozu avtoceste Vučja vas. Med pregledom vozila so policisti zasegli pet ukradenih parfumov in nekaj ostalih predmetov, ki so bili ukradeni iz dveh trgovin v Mariboru, so sporočili s PU Murska Sobota.