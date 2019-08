Tatova v Kamniku in Ljubljani kmalu odkrili

Ljubljana, 11. avgusta - Policijska uprava Ljubljana je v minulih dneh obravnavala dvoje tatvin, v obeh primerih so storilca že prijeli. V soboto je 32-letni moški v Kamniku vstopil v stanovanje in ukradel torbico z gotovino in osebnimi predmeti, v petek na ljubljanskem Viču pa je 51-letnik iz prostorov podjetja ukradel kovinske izdelke.