Pirančana ovadili zaradi vrste predrznih tatvin

Piran, 5. avgusta - Piranski policisti so v zadnjih tednih obravnavali več kaznivih dejanj velikih tatvin, izvršenih na posebno predrzen način. Za tatvinami je stal 39-letni Pirančan, ki so ga že večkrat obravnavali zaradi kaznivih dejanj s področja premoženjske kriminalitete in se je pred kratkim vrnil iz zapora. Zoper moškega so vložili kazensko ovadbo.