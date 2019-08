Na Kočevskem julijsko neurje povzročilo približno 600.000 evrov škode

Kočevje, 14. avgusta - V Kočevju, kjer so do ponedeljka zbirali vloge za ocenjevanje škode zaradi posledic julijskega neurja, so skupaj prejeli 31 vlog. Komisija, ki jih je obdelala, je ugotovila, da so oškodovanci skupaj prijavili približno 100.000 evrov škode na objektih in stvareh. Preostala škoda naj bi po občinski oceni dosegla še približno pol milijona evrov.