Škoda ob neurju v Kočevju naj bi zadoščala zahtevam za državno pomoč

Kočevje, 9. julija - Kočevje je po ponedeljkovem neurju s točo, z močnim dežjem in vetrom, ki je odkrival strehe in uničeval infrastrukturo, danes obiskal minister za okolje in prostor Simon Zajc. Po ogledu terena je dejal, da škode še niso ocenili, a da naj bi ta zadoščala zahtevam za dodelitev državne pomoči. Napovedal je tudi zakonske spremembe za hitrejšo pomoč.