V Kočevju zbiranje vlog za prijavo škode v nedavnem neurju

Kočevje, 22. julija - V Občini Kočevje so te dni začeli zbiranje vlog za ocenjevanje gmotne škode zaradi posledic nedavnih neurij s poplavami, točo in z močnim vetrom. Prizadeti lahko izpolnjene obrazce oddajo na občinskem vložišču ali po pošti do vključno ponedeljka, 12. avgusta, do poldneva. Obrazce lahko dobijo na omenjenem vložišču ali na občinski spletni strani.