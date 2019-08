Kitajska podjetja se učijo prilagajanja ameriškim sankcijam

Peking, 12. avgusta - Protekcionistični trgovinski ukrepi ZDA, ki so mnoga kitajska podjetja pahnili v nezavidljiv položaj, so poslovneže prisilili v iskanje alternativnih rešitev za ohranitev poslovanja. Da bi preživela, podjetja med drugim proizvodnjo selijo v tujino, iščejo nove trge in celo menjajo imena izdelkov, piše francoska tiskovna agencija AFP.