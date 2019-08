Kitajska prenehala kupovati ameriške kmetijske pridelke

Peking, 5. avgusta - Potem ko so ZDA prejšnji teden napovedale dodatne 10-odstotne carine na preostalih 300 milijard dolarjev kitajskega uvoza, so kitajska podjetja ustavila nakupe kmetijskih pridelkov iz ZDA. Peking prav tako ne izključuje uvedbe višjih carin na kmetijske pridelke iz ZDA, in sicer od 3. avgusta dalje.