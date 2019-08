Spor s Kitajsko še naprej znižuje tečaje na borzah v ZDA

New York, 5. avgusta - Tečaji vrednostnih papirjev na borzah v ZDA se v začetku današnjega trgovanja znižujejo, potem ko jih je že konec prejšnjega tedna potisnila navzdol napoved ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da bo uvedel nove carine na uvoz kitajskega blaga. Danes je Kitajska odgovorila s povračilnimi ukrepi in borze so še naprej obarvane v rdeče.