V Mariboru danes že 20. robotsko tekmovanje mladih

Maribor, 14. maja - Mariborska fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko danes gosti že 20. državno robotsko tekmovanje za študente in dijake Mariborski robotski izziv, s katerim želi popularizirati tehniko ter spodbujati inovativnost in tekmovalnost med mladimi. Dogodka se bo udeležilo okoli 350 mladih iz Slovenije, pa tudi iz Hrvaške in Slovaške.