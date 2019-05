Mladi raziskovalci v Murski Soboti predstavljajo 241 nalog z 19 področij

Murska Sobota, 14. maja - V Murski Soboti poteka sklepno 53. srečanje mladih raziskovalcev Slovenije, na katero se je uvrstilo 241 raziskovalnih nalog z 19 področij, izdelalo pa jih je 417 osnovno- in srednješolcev. Po mnenju komisij so naloge tudi letos tematsko zelo razgibane in kakovostno na zelo visoki ravni.