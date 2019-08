V tem tednu poostren nadzor hitrosti v okviru akcije Hitrost

Ljubljana, 12. avgusta - Agencija za varnost prometa in policija začenjata tretji in zadnji del nacionalne preventivne akcije Hitrost, ki bo potekala do 18. avgusta. Neprilagojena hitrost je namreč še vedno glavni vzrok za prometne nesreče, zato bodo policisti po vsej državi poostreno preverjali, ali vozniki omejitve hitrosti upoštevajo.