S ponedeljkom poostren nadzor nad vozniki tovornih vozil in avtobusov

Ljubljana, 21. julija - V sklopu drugega dela nacionalne preventivne akcije za večjo varnost voznikov tovornih vozil in avtobusov se v ponedeljek začne poostren nadzor nad voznik teh vozil, ki ga izvajata agencija za varnost prometa (AVP) in policija, trajal pa bo do nedelje. Tokrat bodo usmerjeni predvsem v preprečevanje in opozarjanje na najpogostejše kršitve.