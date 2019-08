Na Hrvaškem v veljavi poostrene kazni za prometne prekrške

Zagreb, 1. avgusta - Na Hrvaškem so z današnjim dnem v skladu s prenovljenim zakonom o varnosti v cestnem prometu začele veljati poostrene kazni za kršitelje cestnoprometnih predpisov. Za osem najhujših prometnih prekrškov so podvojili denarne kazni, ki bodo znašale tudi do 20.000 kun (2700 evrov).