Mediji: Epstein v zaporu storil samomor

New York, 10. avgusta - Ameriški milijonar Jeffrey Epstein, ki so ga prejšnji mesec obtožili trgovine z mladoletnicami za spolno izkoriščanje in zarote za trgovino z mladoletnicami za spolno izkoriščanje, se je v zaporu na newyorškem Manhattnu obesil, poročanje ameriških medijev povzema francoska tiskovna agencija AFP. Njegovo truplo so našli ob 7.30 uri po lokalnem času.