Nekdanji veleposlanik ZDA pri ZN vpleten v škandal z Epsteinom

New York, 10. avgusta - Ena od domnevnih žrtev Jeffreyja Epsteina, ki je v New Yorku zaprt do sojenja zaradi spolnih odnosov z mladoletnicami, je v svoji izpovedi navedla, da je morala imeti spolne odnose tudi z drugimi znanimi osebami, med njimi z nekdanjim veleposlanikom ZDA pri ZN in nekdanjim demokratskim guvernerjem Nove Mehike Billom Richardsonom.