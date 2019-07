Epstein poškodovan v newyorškem priporu

New York, 25. julija - Ameriškega bogataša Jeffreyja Epsteina, ki je obtožen spolnih odnosov z mladoletnicami, so našli poškodovanega v newyorškem priporu, kjer bo ostal do konca sodnega procesa. Ta se še ni začel. Ameriška televizija NBC je poročala, da so ga pazniki odkrili v torek v zaporniški celici na tleh, deloma nezavestnega in s poškodbami na vratu.