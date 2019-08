Kmete zaradi napadov zveri minilo potrpljenje, poziv k odstopu ministra Zajca

Velike Lašče, 10. avgusta - Nekaj sto kmetov je danes na protestnem shodu v Velikih Laščah vlado in druge pristojne opozorilo, da jih je zaradi vse pogostejših napadov zveri na rejne živali "že zdavnaj minilo potrpljenje". Do uresničitve njihovih zahtev, med njimi je tudi takojšen odstop okoljskega ministra Simona Zajca, so napovedali stopnjevanje pritiska z novimi protesti.