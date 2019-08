Ljubljana, 9. avgusta - Začenja se ključni del ustanavljanja državnega turističnega sklada. Namenska družba, na katero bo DUTB prenesla družbi Istrabenz turizem in Thermana, bo ustanovljena do konca meseca, so za STA povedali v DUTB. Iz nje bo v nadaljevanju nastal sklad turističnih naložb države, a podrobnosti glede tega še niso znane.