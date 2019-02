Počivalšek za Mladino: Ravnanje DUTB pri Istrabenz Turizmu je bila sabotaža

Ljubljana, 22. februarja - Pri prodajanju družbe Istrabenz Turizem je prišlo po oceni vlade do skritega dogovora, zato se je vlada odzvala. DUTB ni sledila strategiji turizma, družbo je želela prehitro in prepoceni prodati nepravemu lastniku, je za današnji tednik Mladina dejal gospodarski minister Zdravko Počivalšek. "Kar so se šli, je bila sabotaža," je dodal.