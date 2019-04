Istrabenz: Prenos delnic Istrabenz Turizma na DUTB predstavlja pobot terjatev

Ljubljana, 16. aprila - Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) je v ponedeljek za poplačilo zapadlih zavarovanih terjatev do Istrabenza izvršila oz. unovčila zastavno pravico na 908.413 oz. vseh delnicah Istrabenz Turizma, so sporočili iz Istrabenza in dodali, da so bile s tem pobotane terjatve, ki jih je imela DUTB do holdinga Istrabenza.