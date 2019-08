Urejanje struge na Cerkniškem jezeru bodo zaradi obilice vode nadaljevali v drugi polovici meseca

Cerknica, 8. avgusta - Notranjski regijski park je nedavno začel z urejanjem in obnovo struge potoka Stržen na Cerkniškem jezeru, vendar pa so morali z deli prekiniti zaradi obilice vode. Vodostaj se je namrče dvignil za meter in pol, z deli pa bodo nadaljevali v drugi polovici meseca, so sporočili iz parka.