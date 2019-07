Ob delih na Cerkniškem jezeru tudi reševanje in selitev rakov

Cerknica, 27. julija - Cerkniško jezero bo v prihodnjih mesecih deležno obsežnih del, s katerimi namerava Notranjski regijski park izravnano strugo Stržena znova spraviti v meandre, kot je bila pred ukrepi izsuševanja. Zato so v sodelovanju z Ribiško družino Cerknica in Zavodom za ribištvo morali pripraviti tudi načrt reševanja in selitve rakov, ki tam živijo.