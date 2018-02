Notranjski park želi z obnovo vodotokov zaustaviti negativni trend izsuševanja mokrišč

Cerknica, 2. februarja - Intenzivna urbanizacija ogroža močvirja v urbanem okolju, ki so pomembna za kvalitetno življenje in obrambo pred posledicami ekstremnih vremenskih pojavov. V Notranjskem regijskem parku so zato ob današnjem svetovnem dnevu mokrišč poudarili, da želijo z obnovo vodotokov ustaviti negativni trend izsuševanja mokrišč, ki ogroža Cerkniško jezero.