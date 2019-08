Iniciativa prosilcev za azil danes o razmerah v azilnem domu

Ljubljana, 6. avgusta - Iniciativa prosilcev za azil Boj za svobodo (La Lutte de la Liberte) bo danes spregovorila o razmerah v azilnem domu Vič. Med drugim opozarjajo, da je azilni dom prenatrpan, zdravstvena oskrba je minimalna, zaradi nevzdržnih razmer in sistemskih pomanjkljivosti pa so konflikti med prosilci za azil in zaposlenimi v azilnem domu vse pogostejši.