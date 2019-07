Šarec zagotovil, da Slovenija ne bo postala žep za migrante

Adlešiči, 8. julija - Predsednik vlade Marjan Šarec si je v spremstvu ministra za notranje zadeve Boštjana Poklukarja in generalne direktorice policije Tatjane Bobnar ogledal razmere ob meji s Hrvaško v luči težav z nezakonitimi prehodi meje. Med drugim je napovedal okrepitev policije in vojske na meji in zagotovil, da Slovenija ne bo postala žep za migrante.