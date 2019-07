Poklukar zagotavlja, da policija z vojsko obvladuje mejo s Hrvaško

Ljubljana, 22. julija - Notranji minister Boštjan Poklukar po ponovnem povečanju ilegalnih prehodov meje zagotavlja, da policija z vojsko in tehničnimi sredstvi obvladuje mejo v občini Ilirska Bistrica oz. državno mejo, migrante "uspešno prijema in jih vrača na Hrvaško". Vrečke s hrano in osnovnimi potrebščinami pa naj bi jim na naši strani puščali tihotapci.