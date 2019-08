V Sloveniji precej prostora za izboljšanje predpakiranih živil

Ljubljana, 5. avgusta - Rezultati mednarodne raziskave o tem, kako zdrava so predpakirana živila, so pokazali, da je v Sloveniji še precej prostora za izboljšanje, so sporočili z Inštituta za nutricionistiko. Splošno stanje v Sloveniji je sicer boljše od nekaterih manj razvitih držav, zaostaja pa za bolj razvitimi državami, kot so Avstralija, Velika Britanija in Kanada.