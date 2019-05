Na simpoziju o zdravem življenjskem slogu izpostavili pomen preventive

Ljubljana, 13. maja - Na mednarodnem simpoziju o zdravem življenjskem slogu, ki poteka danes in v torek v Ljubljani, so strokovnjaki naslovili teme, ki pomembno vplivajo na kakovost življenja. Med drugim so govorili o pomenu spanja, prehrane in gibanja, dotaknili pa so se tudi uporabe sodobnih tehnologij pri skrbi za zdravje in preventivno ukrepanje.