Na Nizozemskem odslej prepovedane burke v javnih poslopjih

Haag, 1. avgusta - Na Nizozemskem od danes velja prepoved nošenja oblačil in pokrival, ki zakrivajo obraz, v javnih poslopjih in v javnem prevozu. Prepoved velja za muslimanski oblačili burko in nikab, pa tudi kapuce in čelade, ki prekrivajo obraz. Po ocenah v 17-milijonski državi burke ali nikab nosi med 200 in 400 žensk.