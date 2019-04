V Šrilanki po velikonočnih napadih prepovedali zakrivanje obraza

Kolombo, 29. aprila - V Šrilanki so teden dni po velikonočnih napadih na cerkve in hotele, v katerih je umrlo več kot 250 ljudi, v nedeljo prepovedali vsa oblačila, ki zakrivajo obraz in otežujejo identifikacijo. Prepoved sicer ne omenja neposredno oblačil muslimank, kot so nikabi in burke, poročajo tuje tiskovne agencije.